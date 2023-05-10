Представитель Министерства обороны США подтвердил в ходе брифинга заявление Киева о том, что украинским военным удалось сбить российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал" при помощи ЗРК Patriot.
Информация об этом и первые снимки якобы сбитой части ракеты над Киевом появились 5 мая. Позже украинские военные чиновники разного уровня то подтверждали, то опровергали это.
Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер заявил, что может подтвердить факт сбития русской ракеты. За деталями он посоветовал обращаться к украинцам.
Также пресс-секретарь не стал уточнять, какой именно комплекс ПРО Patriot — полученный ВСУ от Германии, Нидерландов или США — применялся против российского "Кинжала".
Добавим, некоторые российские военные эксперты считают эту новость фейком.
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