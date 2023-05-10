В Пентагоне подтвердили, что ВСУ сбили ракету "Кинжал" при помощи Patriot

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель Министерства обороны США подтвердил в ходе брифинга заявление Киева о том, что украинским военным удалось сбить российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал" при помощи ЗРК Patriot.

Фото: Kremlin.ru

Информация об этом и первые снимки якобы сбитой части ракеты над Киевом появились 5 мая. Позже украинские военные чиновники разного уровня то подтверждали, то опровергали это.

Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер заявил, что может подтвердить факт сбития русской ракеты. За деталями он посоветовал обращаться к украинцам.

Также пресс-секретарь не стал уточнять, какой именно комплекс ПРО Patriot — полученный ВСУ от Германии, Нидерландов или США — применялся против российского "Кинжала".

Добавим, некоторые российские военные эксперты считают эту новость фейком.

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