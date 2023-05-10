Дмитрий Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В зоне спецоперации на Украине есть нехватка личного состава российской армии. Об этом заявил экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что противник очень сильный, поэтому нельзя придерживаться принципа "каждый сам за себя". На этом фоне вторая волна частичной мобилизации в России необходима, считает Рогозин.

Фото: redstar.ru

"Она (мобилизация. — Прим. ред.) должна была пройти не только одна в начале осени, должна была пройти ещё одна", — указал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Однако мобилизационный процесс не понадобится в случае набора необходимого числа контрактников. Рогозин подчеркнул, что у России есть колоссальный резерв военнослужащих, которые готовы отправиться на фронт добровольно.

"Придётся каждому мужчине в нашей стране ответить на этот вопрос: "Где ты был, когда нашей стране было тяжело?" — отметил экс-глава "Роскосмоса".

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