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Дмитрий Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России

1:00
Силовые структуры

В зоне спецоперации на Украине есть нехватка личного состава российской армии. Об этом заявил экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что противник очень сильный, поэтому нельзя придерживаться принципа "каждый сам за себя". На этом фоне вторая волна частичной мобилизации в России необходима, считает Рогозин. 

Дмитрий Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России
Фото: redstar.ru

"Она (мобилизация. — Прим. ред.) должна была пройти не только одна в начале осени, должна была пройти ещё одна", — указал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Однако мобилизационный процесс не понадобится в случае набора необходимого числа контрактников. Рогозин подчеркнул, что у России есть колоссальный резерв военнослужащих, которые готовы отправиться на фронт добровольно.

"Придётся каждому мужчине в нашей стране ответить на этот вопрос: "Где ты был, когда нашей стране было тяжело?" — отметил экс-глава "Роскосмоса".

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас / Виктор Баранец
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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