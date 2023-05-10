Военкор Сладков: для спасения ВДВ и спецназа ВС РФ необходимо пополнение на фронте в зоне СВО

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный журналист Александр Сладков заявил, что для полного освобождения и удержания уже занятых населённых пунктов в зоне спецоперации необходимо пополнение воинских подразделений. Своими мыслями на этот счёт военкор поделился в Telegram-канале.

Фото: yakutsk.ru

Репортёр считает, что на передовой в зоне СВО спецназ и десантники выполняют не свойственные им задачи. Их, по мнению Сладкова, необходимо заменить пехотой из числа набранных контрактников.

Минобороны РФ нужно набирать больше добровольцев и желающих заключить контракт на военную службу, отметил корреспондент.

Это, по его словам, позволит провести ротацию, дать отпуск уже давно находящимся на фронте бойцам, а также убрать с передовой ВДВ, морскую пехоту и спецназовцев.

"Я не за общую или частичную мобилизацию. Я за новаторский подход в наборе контрактников и добровольцев", — заключил Сладков, пообещав поделиться своими мыслями подробнее.

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