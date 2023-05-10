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МК: политолог Зудин назвал неявку Залужного на заседание НАТО "лёгким шантажом"

1:23
Силовые структуры

Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин высказал предположение, почему главком ВСУ Валерий Залужный не стал участвовать в заседании начальников штабов Военного комитета НАТО.

МК: политолог Зудин назвал неявку Залужного на заседание НАТО "лёгким шантажом"
Фото: sts.sumy.ua

Политолог считает, что отсутствие Залужного на важном заседании Альянса — это продуманная акция, при помощи которой Киев пытается шантажировать НАТО.

Зудин заявил в беседе с "МК", что какой-то из ударов ВС РФ изменил ситуацию в украинском тылу, разгромив его. И теперь киевские власти понимают, что без новой помощи Запада наступательные действия невозможны.

Киев понимает, что выбить очередную военную помощь от Запада — это очень сложная задача. Потому что западные партнёры прямым текстом заявили, что больше ничего Киеву давать не намерены, потому что всё, что требуется для наступления, ему уже и так дали, сказал эксперт.

Поэтому Киев решил пойти на хитрость и небольшой шантаж, считает политолог.

"Чтобы теперь получить самолёты, различные виды вооружения и всё то, что они получали ранее, а также развить свой успех на пути вступления в НАТО они решили пойти на такой шаг, как отсутствие Залужного на заседании военного комитета Альянса… Этим и пытаются шантажировать", — заключил Зудин.

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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