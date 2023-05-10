Ходаковский: слухи о ликвидации Залужного — вброс со стороны Киева перед наступлением

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский прокомментировал новость о возможной ликвидации главкома вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, которую сегодня активно обсуждают военные эксперты в соцсетях.

Фото: sts.sumy.ua

По мнению комбата, любая информация подобного рода в преддверии наступления должна рассматриваться, как намеренный вброс со стороны противника.

Ходаковский процитировал в своём Telegram-канале ряд сообщений, которые звучат примерно так: "Главкома якобы ликвидировали, именно по этой причине сегодня Залужный отказался присутствовать на заседании комитета НАТО".

"Позабавило построение фразы: Залужного ликвидировали — поэтому он отказался", — заметил военный.

А если серьёзно, то нужно считать, что это намеренная дезинформация и готовиться к отражению контрнаступления ВСУ, заключил офицер.

Ранее сегодня замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла слухи о ликвидации высших командиров ВСУ, заявив, что "все живы". Однако никаких доказательств она не представила.

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