Кнутов: США хотят дать Киеву "Железный купол" не для защиты — стрельба золотыми пулями по воронам

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

США готовятся передать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол", однако, вовсе не для защиты Незалежной, заявил военный историк и директор Музея войск ПВО России, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Фото: news-front.info

По словам полковника, по своим характеристикам, система ПРО сможет защитить на Украине только один объект, а не "покроет" всю страну.

"При массированных атаках эффективность резко снижается. Есть один большой недостаток — низкая мобильность, система практически стационарна, — пояснил Кнутов "ПолитРоссии". — Стрельба ведётся золотыми пулями по воронам".

Как пояснил военный, Украина станет хорошим полигоном для испытания системы в интересах американских и израильских военных. А уничтожить "Железный купол" для России не составит труда.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.