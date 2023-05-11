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Кнутов: США хотят дать Киеву "Железный купол" не для защиты — стрельба золотыми пулями по воронам

0:53
Силовые структуры

США готовятся передать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол", однако, вовсе не для защиты Незалежной, заявил военный историк и директор Музея войск ПВО России, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Кнутов: США хотят дать Киеву "Железный купол" не для защиты — стрельба золотыми пулями по воронам
Фото: news-front.info

По словам полковника, по своим характеристикам, система ПРО сможет защитить на Украине только один объект, а не "покроет" всю страну.

"При массированных атаках эффективность резко снижается. Есть один большой недостаток — низкая мобильность, система практически стационарна, — пояснил Кнутов "ПолитРоссии". — Стрельба ведётся золотыми пулями по воронам".

Как пояснил военный, Украина станет хорошим полигоном для испытания системы в интересах американских и израильских военных. А уничтожить "Железный купол" для России не составит труда.

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Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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