ВСУ обстреляли город в Белгородской области снарядами со стрелами-дротиками

После обстрела ВСУ в Шебекино Белгородской области начали находить странные флешетты. Местные жители предположили, что именно от попадания такой стрелы-дротика скончался мужчина.

Фото: t.me/vvgladkov

Погибший мужчина получил ранение в голову.

"Флешеттой могло убить пострадавшего мужчину. Его ранило в голову. Медикам пациента передали в тяжёлом состоянии. Мужчина, которому было около 50 лет, скончался в машине скорой помощи", — передаёт bel.ru.

По данным издания, ВСУ обстреляли российский город 10 мая дважды.

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