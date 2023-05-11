После обстрела ВСУ в Шебекино Белгородской области начали находить странные флешетты. Местные жители предположили, что именно от попадания такой стрелы-дротика скончался мужчина.
Погибший мужчина получил ранение в голову.
"Флешеттой могло убить пострадавшего мужчину. Его ранило в голову. Медикам пациента передали в тяжёлом состоянии. Мужчина, которому было около 50 лет, скончался в машине скорой помощи", — передаёт bel.ru.
По данным издания, ВСУ обстреляли российский город 10 мая дважды.
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