Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на город Шебекино. Как отметил чиновник, зарегистрированы два прилёта в огороды частных домов.
По данным губернатора, местный житель получил осколочное ранение в голову. Медики заявили о черепно-мозговой травме у пациента, сказал политик.
"Пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи", — подчеркнул глава региона в своём Telegram-канале.
Вместе с этим Гладков выразил соболезнования родственникам и близким людям погибшего.
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