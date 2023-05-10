Житель Шебекино Белгородской области погиб в результате обстрела со стороны армии Украины

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на город Шебекино. Как отметил чиновник, зарегистрированы два прилёта в огороды частных домов.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По данным губернатора, местный житель получил осколочное ранение в голову. Медики заявили о черепно-мозговой травме у пациента, сказал политик.

"Пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи", — подчеркнул глава региона в своём Telegram-канале.

Вместе с этим Гладков выразил соболезнования родственникам и близким людям погибшего.

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