TAC: продолжение поддержки ВСУ со стороны США всё равно приведёт к поражению Киева

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский может проиграть противостояние с Россией даже в случае продолжения поддержки со стороны США. Об этом пишет The American Conservative.

Фото: Министерство обороны Украины

По словам обозревателя издания, бывшего специального помощника экс-президента США Рональда Рейгана Дуга Бэндоу, Киев столкнулся с острой нехваткой живой силы и военной техники. Он счёл маловероятной победу Украины в результате конфликта.

Как пояснил автор материала, ВС РФ обладают гораздо большими ресурсами и огневой мощью, чем украинская армия, поэтому Зеленского, судя по всему, ждёт поражение.

"Вашингтон не должен поощрять, а тем более наделять Украину правом безрезультатно сражаться", — подчеркнул Бэндоу.

Кроме того, он добавил, что дальнейшие поставки западного оружия Киеву спровоцируют расширение и эскалацию конфликта. Обозреватель также не исключил прямое вмешательство Вашингтона в украинский конфликт.

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