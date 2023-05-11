Планируемое контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ), скорее всего, обернётся провалом для Киева. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, при таком сценарии Запад переложит всю ответственность за неудачную операцию на украинского президента Владимира Зеленского и "выбросит" его за ненадобностью.
"Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне высока, плохо закончится для Зеленского", — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.
Ранее Рогов заявил, что Украина рано или поздно перейдёт в полномасштабную атаку, ведь Запад уже заплатил за неё. При этом он подчеркнул: Киев ещё не начал наступление из-за превентивных ударов Воздушно-космических сил России и артиллерии.
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На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.