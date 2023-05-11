Рогов: Запад выбросит Зеленского в случае провального контрнаступления Украины

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Планируемое контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ), скорее всего, обернётся провалом для Киева. Такое мнение выразил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, при таком сценарии Запад переложит всю ответственность за неудачную операцию на украинского президента Владимира Зеленского и "выбросит" его за ненадобностью.

"Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне высока, плохо закончится для Зеленского", — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.

Ранее Рогов заявил, что Украина рано или поздно перейдёт в полномасштабную атаку, ведь Запад уже заплатил за неё. При этом он подчеркнул: Киев ещё не начал наступление из-за превентивных ударов Воздушно-космических сил России и артиллерии.

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