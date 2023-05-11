Генерал Липовой: в День Победы около 100 беспилотников пытались атаковать Москву

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев в День Победы попытался атаковать Москву с помощью беспилотников, однако Вооружённые силы РФ обезвредили дроны. Об этом сообщил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, некоторые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были направлены на Красную площадь. Он отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили и посадили дроны. Как пояснил генерал, часть БПЛА удалось уничтожить.

"Было около 100 атак беспилотников, которые применялись как с территории Украины, так и с территории Московской области в надежде на то, что они смогли бы добраться до Красной площади", — рассказал Липовой в ходе брифинга.

Он добавил, что ВС РФ во время украинских атак выявили БПЛА производства США с радиусом действия до 800 километров. Пуски таких дронов осуществлялись с Украины, уточнил герой РФ.

Липовой также подчеркнул: ВСУ пытались испортить 9 мая в Курской, Воронежской и Калужской областях.

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