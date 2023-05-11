Украинский эксперт Стариков назвал планирующие бомбы ВС РФ "кошмарной проблемой" ВСУ

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский военный эксперт Олег Стариков заявил, что российские управляемые планирующие авиабомбы — это кошмарная проблема, которую не по силам решить ВСУ.

Фото: Telegram-канал Fighterbomber

Фугасная авиационная бомба (ФАБ-500) — это триста килограммов тротила, что примерно в пять раз больше, чем в снаряде 152 мм, отметил аналитик.

При этом такие "умные бомбы" дешёвые, а ФАБ-100 у российских военных вообще "навалом", добавил киевский эксперт.

По его словам, это позволяет ВС РФ не экономить боеприпасы, а сбрасывать их до 20 штук в день с самолётов, не входя в зону действия ПВО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.