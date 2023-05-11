Украинский военный эксперт Олег Стариков заявил, что российские управляемые планирующие авиабомбы — это кошмарная проблема, которую не по силам решить ВСУ.
Фугасная авиационная бомба (ФАБ-500) — это триста килограммов тротила, что примерно в пять раз больше, чем в снаряде 152 мм, отметил аналитик.
При этом такие "умные бомбы" дешёвые, а ФАБ-100 у российских военных вообще "навалом", добавил киевский эксперт.
По его словам, это позволяет ВС РФ не экономить боеприпасы, а сбрасывать их до 20 штук в день с самолётов, не входя в зону действия ПВО.
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