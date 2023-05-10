Военные России продолжают наносить удары по складам военной техники, горючего и боеприпасов вооружённых сил Украины (ВСУ) с целью сорвать планируемое Киевом контрнаступление. Серия мощных ударов ВКС РФ была нанесена в последние дни.
В Сети появилось видео уничтожения управляемыми авиабомбами ангаров с техникой ВСУ и НАТО на Херсонском направлении.
Источники сообщают, что там находились БМП-1, бронеавтомобили Dingo ATF, БТР YPR-765 и "Козак-7".
Ранее боевик ВСУ показал участок "дороги смерти" в Бахмуте (Артёмовске), с уничтоженной только за три дня бронетехникой.
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