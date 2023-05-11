Опубликованы видеокадры уничтожения снайперской пары ВС Украины противотанковой ракетой ВС России

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы первого полка Народной милиции ДНР ликвидировали снайперскую пару ВСУ при помощи противотанковой управляемой ракеты. Видео уничтожения снято военкором Андреем Филатовым.

Кадры показывают, как противник, обнаруженный ночью в лесополосе при помощи тепловизора, был ликвидирован военнослужащими ДНР. Противотанковые комплексы в рамках контрснайперской борьбы нередко используются в ходе боевых действий. По дальности поражения они нередко превосходят снайперские винтовки.

В арсенале ВС России имеются разные модели противотанковых управляемых ракет. Среди них "Конкурс", "Метис", "Фагот", "Корнет".