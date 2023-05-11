Бойцы первого полка Народной милиции ДНР ликвидировали снайперскую пару ВСУ при помощи противотанковой управляемой ракеты. Видео уничтожения снято военкором Андреем Филатовым.
Кадры показывают, как противник, обнаруженный ночью в лесополосе при помощи тепловизора, был ликвидирован военнослужащими ДНР. Противотанковые комплексы в рамках контрснайперской борьбы нередко используются в ходе боевых действий. По дальности поражения они нередко превосходят снайперские винтовки.
В арсенале ВС России имеются разные модели противотанковых управляемых ракет. Среди них "Конкурс", "Метис", "Фагот", "Корнет".
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