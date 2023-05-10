Командование ВСУ бросило в бой возле Артёмовска силы "Гвардии наступления"

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование нацистских формирований киевского режима повело в атаку под населённым пунктом Артёмовск военнослужащих бригады "Рубеж". Данное подразделение ВСУ является одной из частей так называемой "Гвардии наступления", передаёт "Военное обозрение".

Фото: topwar.ru

Опубликовано фото, на котором запечатлены украинские военнослужащие. "Рубеж" использует гусеничный транспортёр с зенитной установкой в качестве средства передвижения и оружия для атак на фланги российских сил в районе Бахмута.

Ранее сообщалось, что под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России. Украинские войска попытались контратаковать на Бахмутском направлении, но были остановлены.

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