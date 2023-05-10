Командование нацистских формирований киевского режима повело в атаку под населённым пунктом Артёмовск военнослужащих бригады "Рубеж". Данное подразделение ВСУ является одной из частей так называемой "Гвардии наступления", передаёт "Военное обозрение".
Опубликовано фото, на котором запечатлены украинские военнослужащие. "Рубеж" использует гусеничный транспортёр с зенитной установкой в качестве средства передвижения и оружия для атак на фланги российских сил в районе Бахмута.
Ранее сообщалось, что под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России. Украинские войска попытались контратаковать на Бахмутском направлении, но были остановлены.
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