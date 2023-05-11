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CNN: Великобритания передала Украине ракеты большой дальности Storm Shadow

Силовые структуры

Британские власти отправили на Украину несколько крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для контрнаступления. Об этом заявили западные журналисты со ссылкой на чиновников.

CNN: Великобритания передала Украине ракеты большой дальности Storm Shadow
Фото: Министерство обороны Украины

"Критически важно, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины", — подчеркнули в CNN.

По данным издания, дальность поражения этого оружия составляет 300 километров. Источники СМИ отметили, что Киев пообещал Лондону применять такие ракеты только на территории Украины. Как напомнили журналисты, королевство не считает Крым частью России.

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💥АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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