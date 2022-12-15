Британские власти допустили поставки Киеву крылатых ракет Storm Shadow

Руководитель Минобороны Британии Бен Уоллес сказал, что королевство способно передать Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow.

Как объяснил министр, чиновники не могут прямо говорить о планах поставок ВСУ, поскольку эти сведения помогли бы Вооружённым силам Российской Федерации.

"Мы обсудим военную поддержку с украинцами на основе их нужд и технических возможностей", — подчеркнул глава ведомства, передаёт Times Radio.

Вместе с этим Уоллес сообщил, что властям необходимо пополнить хранилища боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов. Также министр отметил: Лондон не собирается нападать на РФ.

Ранее руководитель британского МО сказал, что ВСУ "шокировали мир" и продемонстрировали мужество.