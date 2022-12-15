Руководитель Минобороны Британии Бен Уоллес сказал, что королевство способно передать Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow.
Как объяснил министр, чиновники не могут прямо говорить о планах поставок ВСУ, поскольку эти сведения помогли бы Вооружённым силам Российской Федерации.
"Мы обсудим военную поддержку с украинцами на основе их нужд и технических возможностей", — подчеркнул глава ведомства, передаёт Times Radio.
Вместе с этим Уоллес сообщил, что властям необходимо пополнить хранилища боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов. Также министр отметил: Лондон не собирается нападать на РФ.
Ранее руководитель британского МО сказал, что ВСУ "шокировали мир" и продемонстрировали мужество.
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Украинская армия готовилась к длительному противостоянию с Россией, отметил аналитик.