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МК: полковник Хатылев назвал средства борьбы с британской ракетой Storm Shadow

Силовые структуры

Великобритания поставила Украине малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow, дальность поражения которых составляет 560 километров. Британская разработка способна набирать скорость до тысячи километров в час, то есть расстояние от Киева до Белгорода Storm Shadow преодолеет за 20 минут. Кроме того, боевая часть высокоточного снаряда достигает почти полтонны.

МК: полковник Хатылев назвал средства борьбы с британской ракетой Storm Shadow
Фото: mil.ru

Однако у российской армии есть средства борьбы с новым оружием ВСУ. Об этом заявил полковник в запасе Сергей Хатылев. Storm Shadow необходимо вовремя обнаружить и послать сигнал зенитному ракетному комплексу для перехвата.

"Как правило, по таким ракетам будут работать С-400, С-300, в том числе в корабельном исполнении — комплекс ПВО "Форт". Будут работать "Бук-М3", "Бук-М2". Это их цель", — указал эксперт в беседе с "МК".

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Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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