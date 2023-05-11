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Ветеран СВР объяснил, как Россия ответит на поставку Киеву ракет Storm Shadow

1:33
Силовые структуры

Каким может быть ответ России на поставку Украине Британией дальнобойных ракет Storm Shadow, объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков.

Ветеран СВР объяснил, как Россия ответит на поставку Киеву ракет Storm Shadow
Фото: csn-tv.ru

По его словам, "адекватные шаги" уже предпринимаются. Речь идёт о массированных ударах российских военных по объектам ВСУ, от которых в Киеве не могут отойти до сих пор.

"Там в результате их контрнаступ отодвинулся. По меньшей мере, как они объявляют, до середины-конца мая. Видимо, так и будет отодвигаться", — заметил собеседник издания.

Он добавил, что дальнобойные британские ракеты могут легко наносить удары по Крыму с правого берега Днепра и по объектам на территории Херсонской и Запорожской областей, вошедших в состав Российской Федерации. Но средства противодействия им есть.

"Во-первых, они перехватываемые, в принципе. Там достаточно сильная система ПВО создана. Так что, я думаю, что это очередной факт, который отдаляет в неизвестность наши благоприятные взаимоотношения с Великобританией. Кроме того, ответы могут быть многосторонние. Трудно перечислить, чем можно ответить, включая, что у них под угрозой многочисленные кабели, связывающие с США. Международная финансовая система завязана на них. Это будет полный хаос. В этом хаосе тоже не совсем заинтересованы. И всё остальное", — заключил разведчик.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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