Российские журналисты заявили, что около ТЭЦ-21, которая находится на территории Дмитровского района Москвы, обнаружен снаряд. О каком именно боеприпасе идёт речь пока не сообщалось.
О происшествии рассказали в Telegram-канале SHOT. По его информации, территорию оцепили силовики. Журналисты добавили, что скоро прибудут сапёры.
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