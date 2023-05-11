SHOT: рядом с ТЭЦ-21 в Москве найден неизвестный снаряд

0:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты заявили, что около ТЭЦ-21, которая находится на территории Дмитровского района Москвы, обнаружен снаряд. О каком именно боеприпасе идёт речь пока не сообщалось.

Фото: https://liganews.net/images/news/e1abd54a23db4c0e1edc1c953ee323e6.jpg

О происшествии рассказали в Telegram-канале SHOT. По его информации, территорию оцепили силовики. Журналисты добавили, что скоро прибудут сапёры.

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