Российские военные перебрасывают подкрепление с бронетехникой в Херсонскую и Запорожскую области. Очевидцы в соцсетях размещают видео, снятое на одной из автомобильных дорог, сообщает журналист и ведущий Первого канала Руслан Осташко в своём Telegram.
Отмечается, что громадная колонна военной техники идёт на Херсонское направление, также крупные силы ВС РФ замечены и в Запорожье.
Добавим, ранее сегодня Рамзан Кадыров сообщил, что в зону проведения СВО из Чеченской республики выдвинулся 96-й полк оперативного назначения — одно из самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии.
Также военный корреспондент Андрей Коц высказал мнение, что для отражения контрнаступления ВСУ в Запорожье задействуют, в том числе и мобилизованных.
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