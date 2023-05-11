ВС России перебрасывают крупное подкрепление с бронетехникой на Херсонское направление

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные перебрасывают подкрепление с бронетехникой в Херсонскую и Запорожскую области. Очевидцы в соцсетях размещают видео, снятое на одной из автомобильных дорог, сообщает журналист и ведущий Первого канала Руслан Осташко в своём Telegram.

Отмечается, что громадная колонна военной техники идёт на Херсонское направление, также крупные силы ВС РФ замечены и в Запорожье.

Добавим, ранее сегодня Рамзан Кадыров сообщил, что в зону проведения СВО из Чеченской республики выдвинулся 96-й полк оперативного назначения — одно из самых боеспособных и эффективных подразделений Росгвардии.

Также военный корреспондент Андрей Коц высказал мнение, что для отражения контрнаступления ВСУ в Запорожье задействуют, в том числе и мобилизованных.