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МК: Кнутов обнародовал 10 мая новую версию пропажи главкома ВСУ Валерия Залужного

1:41
Силовые структуры

В интервью иностранным журналистам Владимир Зеленский заявил, что планы по контрнаступлению ВСУ пришлось отложить, так как армия не готова к такому развитию событий. Такая отсрочка вызвала множество вопросов.

МК: Кнутов обнародовал 10 мая новую версию пропажи главкома ВСУ Валерия Залужного
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

В свете недавних исчезновений высших военных чинов Украины из общественного пространства и предполагаемой гибели некоторых из них в результате ракетного обстрела данные вопросы становятся всё актуальнее. Главком ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский продолжительное время не появляются на публике. Минобороны Украины опровергает все слухи о возможной гибели или отставке генералов. Есть несколько версий их исчезновения.

Военный эксперт и директор музея ПВО Юрий Кнутов высказал своё мнение. Он выдвинул две причины отсутствия Залужного в медиа. Во-первых, главком может быть занят подготовкой к наступлению, поэтому он полностью занят разработкой плана действий. Во-вторых, Залужного могли отстранить от должности за неспособность подготовить военную операцию вовремя, и теперь он передаёт дела Сырскому, который тоже не появляется на публике.

Кнутов больше склоняется к первой версии. Он считает, что наступление уже началось, но ещё не перешло в активную фазу.

Политолог Александр Дудчак заявил, что происходящее — PR-кампания. Он уверен, что Залужный мог бы найти минуту для общения с генералами НАТО, но власти Киева представляют его как очень занятого человека.

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Залужный впервые покинул Украину. Куда и зачем поехал генерал?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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