Десантники армии Польши едут на Украину под видом "туристов"

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Польских военных отправляют на Украину в качестве наёмников под видом "туристов". В Сети появилось видео, на котором военнослужащий рассказывает сослуживцу, что его "командировали" во Львов, и демонстрирует шеврон 6-й воздушно-десантной бригады армии Польши.

Фото: army. mil

Солдаты Войска польского фактически принимают участие в конфликте на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ), стремясь скрыть своё присутствие.

Как пишут эксперты одного из Telegram-каналов, посвящённых военной тематике, сроки "откомандирования" на Украину полякам неизвестны. Тем более, как заявил наёмник на видео, на восток или юг — в районы боевых действий — направляются не все.

Некоторых польских военных оставляют на Западной Украине якобы в качестве инструкторов для подготовки диверсантов и спецназа ВСУ. Однако польская речь на востоке страны в последнее время стала звучать реже, а на западе солдат Войска польского стало гораздо больше. Это может быть знаком, что Варшава продолжит военное присутствие в этом регионе даже после окончания "миссии по поддержке Киева", считают авторы БелВПО.

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