Onet: под Артёмовском начал действовать польский добровольческий корпус

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине начал действовать польский добровольческий корпус — диверсионно-разведывательное подразделение, состоящее из военнослужащих Войска Польского. Об этом рассказал порталу Onet польский парамедик-наёмник Дамиан Дуда, вернувшийся из Бахмута за пополнением.

Фото: freeua.ru

По его словам, корпус уже сформирован и теперь используется отдельно в террористических операциях Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Наёмник заявил, что ПДК также, совместно с украинцами и литовцами, действует и под Бахмутом, владеющими польским языком, и несёт там колоссальные потери. По словам Дуды, поляки задействованы практически на всех направлениях.

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