Российские военные перебрасывают подкрепления на южный фронт в зоне спецоперации. Очевидцы сняли на видео большие колонны с бронетехникой в Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Также вместе с танками были замечены и снятые с хранения бронетрнаспортёры (БТР-50) с зенитными установками ЗУ-23-2.
Ранее вчера вечером военкоры сообщили, что вооружённые силы Украины (ВСУ) целый день перебрасывают колонны военной техники и танки по объездной дороге из Харькова в сторону границы с Россией.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.