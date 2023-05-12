РВ: Россия перебрасывает на южный фронт вместе с танками снятые с хранения БТР-50 с зенитными установками

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные перебрасывают подкрепления на южный фронт в зоне спецоперации. Очевидцы сняли на видео большие колонны с бронетехникой в Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/44747

Также вместе с танками были замечены и снятые с хранения бронетрнаспортёры (БТР-50) с зенитными установками ЗУ-23-2.

Ранее вчера вечером военкоры сообщили, что вооружённые силы Украины (ВСУ) целый день перебрасывают колонны военной техники и танки по объездной дороге из Харькова в сторону границы с Россией.