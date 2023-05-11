Военкор Коц: контрнаступ Киева начался, танки ВСУ идут по объездной Харькова к границе с Россией

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Давно анонсированное контрнаступление украинских войск, похоже, началось. Танки ВСУ идут по объездной дороге из Харькова в сторону границы с Россией. Об этом пишет военный журналист Александр Коц в своём Telegram-канале.

Фото: avto.goodfon.ru

Репортёр отметил, что всё можно было бы воспринять как вбросы, однако об этом пишут знакомые, проверенные люди. В колоннах на тралах, как говорят, в том числе и западные образцы.

"Киев параллельно началу наступательных действий по флангам Артёмовска решил обострить обстановку и вдоль северного фронта. О целях манёвра можно гадать", — добавил военкор.

По его мнению, противник может пытаться растягивать ресурсы армии России на купирование угрозы в Белгородской области. Но может также решиться на перерезание наших путей снабжения Сватовской группировки с выходом на территорию России.

"Второй вариант мне кажется менее вероятным. Но вкупе с информацией о появлении у Киева дальнобойных ракет, ничего исключать нельзя", — заключил Коц.

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