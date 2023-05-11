Давно анонсированное контрнаступление украинских войск, похоже, началось. Танки ВСУ идут по объездной дороге из Харькова в сторону границы с Россией. Об этом пишет военный журналист Александр Коц в своём Telegram-канале.
Репортёр отметил, что всё можно было бы воспринять как вбросы, однако об этом пишут знакомые, проверенные люди. В колоннах на тралах, как говорят, в том числе и западные образцы.
"Киев параллельно началу наступательных действий по флангам Артёмовска решил обострить обстановку и вдоль северного фронта. О целях манёвра можно гадать", — добавил военкор.
По его мнению, противник может пытаться растягивать ресурсы армии России на купирование угрозы в Белгородской области. Но может также решиться на перерезание наших путей снабжения Сватовской группировки с выходом на территорию России.
"Второй вариант мне кажется менее вероятным. Но вкупе с информацией о появлении у Киева дальнобойных ракет, ничего исключать нельзя", — заключил Коц.
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На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.