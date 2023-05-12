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Военный аналитик Подоляка: ВСУ перешли в "виртуальное" контрнаступление в соцсетях

0:58
Силовые структуры

Начавшееся 11 мая контрнаступление украинской армии произошло исключительно в соцсетях силами Центров информационно-психологических спецопераций (ЦИПсО) ВСУ, заявил военный аналитик Юрий Подоляка.

Военный аналитик Подоляка: ВСУ перешли в "виртуальное" контрнаступление в соцсетях
Фото: REX/Shutterstock

Он отметил, что в распространении украинских фейков и вбросов невольно приняли участие российские военкоры.

"И это ещё со стороны "ципсошников" была только разведка боем, поверьте мне. И очень жаль, что многие каналы на это повелись", — написал Подоляка своём Telegram-канале.

Он попросил репортёров не гнаться за "хайповыми" инфоповодами, а тщательнее проверять всю информацию, которая касается боевых действий.

Ранее стало известно, что за "атаку ВСУ" в Харьковской области приняли попытку украинского командования провести ротацию, но сделать это не позволили авиация и артиллерия ВС РФ.

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Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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