Военный аналитик Подоляка: ВСУ перешли в "виртуальное" контрнаступление в соцсетях

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Начавшееся 11 мая контрнаступление украинской армии произошло исключительно в соцсетях силами Центров информационно-психологических спецопераций (ЦИПсО) ВСУ, заявил военный аналитик Юрий Подоляка.

Фото: REX/Shutterstock

Он отметил, что в распространении украинских фейков и вбросов невольно приняли участие российские военкоры.

"И это ещё со стороны "ципсошников" была только разведка боем, поверьте мне. И очень жаль, что многие каналы на это повелись", — написал Подоляка своём Telegram-канале.

Он попросил репортёров не гнаться за "хайповыми" инфоповодами, а тщательнее проверять всю информацию, которая касается боевых действий.

Ранее стало известно, что за "атаку ВСУ" в Харьковской области приняли попытку украинского командования провести ротацию, но сделать это не позволили авиация и артиллерия ВС РФ.

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