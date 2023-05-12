"Контрнаступление ВСУ" под Харьковом оказалось попыткой провести ротацию, которую сорвали ВС РФ

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Активность украинских подразделений в Харьковской области вечером 11 мая, которую многие военкоры приняли за начало контратаки ВСУ, оказалась попыткой Киева провести ротацию личного состава на этом участке боевого соприкосновения.

Фото: Вадим Савицкий

Планы командования ВСУ были сорваны с помощью артиллерии и боевой авиации ВС РФ, сообщает издание "Военное обозрение".

Нанесённые удары по 14-й бригаде неприятеля поставили в очень сложное положение остающиеся под Купянском украинские подразделения, которые уже давно ждут смены на своих позициях.

Ранее командир батареи дальнобойных гаубиц рассказал о ликвидации конвоя ВСУ с французскими наёмниками.

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