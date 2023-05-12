Активность украинских подразделений в Харьковской области вечером 11 мая, которую многие военкоры приняли за начало контратаки ВСУ, оказалась попыткой Киева провести ротацию личного состава на этом участке боевого соприкосновения.
Планы командования ВСУ были сорваны с помощью артиллерии и боевой авиации ВС РФ, сообщает издание "Военное обозрение".
Нанесённые удары по 14-й бригаде неприятеля поставили в очень сложное положение остающиеся под Купянском украинские подразделения, которые уже давно ждут смены на своих позициях.
Ранее командир батареи дальнобойных гаубиц рассказал о ликвидации конвоя ВСУ с французскими наёмниками.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.