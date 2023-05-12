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"Контрнаступление ВСУ" под Харьковом оказалось попыткой провести ротацию, которую сорвали ВС РФ

0:47
Силовые структуры

Активность украинских подразделений в Харьковской области вечером 11 мая, которую многие военкоры приняли за начало контратаки ВСУ, оказалась попыткой Киева провести ротацию личного состава на этом участке боевого соприкосновения.

"Контрнаступление ВСУ" под Харьковом оказалось попыткой провести ротацию, которую сорвали ВС РФ
Фото: Вадим Савицкий

Планы командования ВСУ были сорваны с помощью артиллерии и боевой авиации ВС РФ, сообщает издание "Военное обозрение".

Нанесённые удары по 14-й бригаде неприятеля поставили в очень сложное положение остающиеся под Купянском украинские подразделения, которые уже давно ждут смены на своих позициях.

Ранее командир батареи дальнобойных гаубиц рассказал о ликвидации конвоя ВСУ с французскими наёмниками.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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