В Крыму около железной дороги обнаружили засаду, которую устроили диверсанты. Из неё они, вероятно следили за военными поездами. Сейчас ведутся активные поиски шпионов. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.
Издание отмечает, что шпионы обустроили свои апартаменты около ж/д путей между Севастополем и Симферополем, причём сделали всё "со вкусом": полиэтилен, защищающий от дождя, картон для большей незаметности и одеяло.
Силовики уже обыскали брошенную берлогу и собрали улики. Предположительно, оттуда диверсанты следили за переброской военных грузов, добавили авторы канала.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.