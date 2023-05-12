Mash: в Крыму нашли засаду диверсантов, следивших за военными поездами

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Крыму около железной дороги обнаружили засаду, которую устроили диверсанты. Из неё они, вероятно следили за военными поездами. Сейчас ведутся активные поиски шпионов. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

Фото: ВКонтакте

Издание отмечает, что шпионы обустроили свои апартаменты около ж/д путей между Севастополем и Симферополем, причём сделали всё "со вкусом": полиэтилен, защищающий от дождя, картон для большей незаметности и одеяло.

Силовики уже обыскали брошенную берлогу и собрали улики. Предположительно, оттуда диверсанты следили за переброской военных грузов, добавили авторы канала.

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