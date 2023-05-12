МО Украины впервые подтвердило информацию о продвижении ВСУ под Бахмутом на два километра

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Замминистра обороны Украины Анна Маляр впервые официально подтвердила, что ВСУ продвинулись на Бахмутском (Артёмовском) направлении вперёд на два километра. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Фото: freeua.ru

Напомним, информация о продвижении на это расстояние появилась ещё 9 мая. Однако сообщения российских и украинских военкоров о других продвижениях боевиков ВСУ под Бахмутом, о которых писали вчера в Сети, Маляр не комментировала.

Также замминистра украинского минобороны заявила, что ВСУ не потеряли в Бахмуте ни одной позиции на этой неделе.

Ранее вчера военкор Евгений Поддубный заявил, что киевский режим начал операцию по окружению российских сил на Артёмовском направлении, планируя выход ВСУ ударами по флангам в тыл ВС РФ.

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