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МО Украины впервые подтвердило информацию о продвижении ВСУ под Бахмутом на два километра

0:55
Силовые структуры

Замминистра обороны Украины Анна Маляр впервые официально подтвердила, что ВСУ продвинулись на Бахмутском (Артёмовском) направлении вперёд на два километра. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

МО Украины впервые подтвердило информацию о продвижении ВСУ под Бахмутом на два километра
Фото: freeua.ru

Напомним, информация о продвижении на это расстояние появилась ещё 9 мая. Однако сообщения российских и украинских военкоров о других продвижениях боевиков ВСУ под Бахмутом, о которых писали вчера в Сети, Маляр не комментировала.

Также замминистра украинского минобороны заявила, что ВСУ не потеряли в Бахмуте ни одной позиции на этой неделе.

Ранее вчера военкор Евгений Поддубный заявил, что киевский режим начал операцию по окружению российских сил на Артёмовском направлении, планируя выход ВСУ ударами по флангам в тыл ВС РФ.

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Украина не готова к контрнаступу / Новое покушение на Путина / Техника НАТО разваливается
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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