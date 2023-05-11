Поддубный: ВСУ начали операцию по окружению российских сил в Артёмовске

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим начал реализацию операции по окружению российских сил на Артёмовском направлении. ВСУ планируют ударами по флангам выйти в тыл военным РФ, которые находятся в Артёмовске (Бахмуте) и окрестностях. Об этом заявил в четверг вечером военный журналист Евгений Поддубный.

Фото: freeua.ru

Он отметил, что сегодня военкоры сообщали о прорыве ВСУ в сторону Берховки и Ягодного. Локальные успехи у боевиков есть и в районе Клещеевки.

"И это ещё не всё. В районе Соледара противник несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по два-три танка смог организовать прорыв. Сейчас боевики ВСУ пытаются закрепиться на занятых позициях. Обстановка тяжёлая", — добавил репортёр в своём Telegram-канале.

По его мнению, киевский режим начнёт в ближайшие сутки наращивать усилия и на юге — в районе Орехова, чтобы связать ВС РФ боями, в районе Гуляйполя с целью прорвать первую линию обороны.

Будем считать, что контрнаступление противника началось, заключил военкор.

Ранее сегодня появились сообщения о переброске ВС РФ большого подкрепления с бронетехникой на Херсонское и Запорожское направления.

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