Киевский режим начал реализацию операции по окружению российских сил на Артёмовском направлении. ВСУ планируют ударами по флангам выйти в тыл военным РФ, которые находятся в Артёмовске (Бахмуте) и окрестностях. Об этом заявил в четверг вечером военный журналист Евгений Поддубный.
Он отметил, что сегодня военкоры сообщали о прорыве ВСУ в сторону Берховки и Ягодного. Локальные успехи у боевиков есть и в районе Клещеевки.
"И это ещё не всё. В районе Соледара противник несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по два-три танка смог организовать прорыв. Сейчас боевики ВСУ пытаются закрепиться на занятых позициях. Обстановка тяжёлая", — добавил репортёр в своём Telegram-канале.
По его мнению, киевский режим начнёт в ближайшие сутки наращивать усилия и на юге — в районе Орехова, чтобы связать ВС РФ боями, в районе Гуляйполя с целью прорвать первую линию обороны.
Будем считать, что контрнаступление противника началось, заключил военкор.
Ранее сегодня появились сообщения о переброске ВС РФ большого подкрепления с бронетехникой на Херсонское и Запорожское направления.
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На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.