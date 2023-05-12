Владимир Рогов заявил о двух громких ночных взрывах в Запорожье

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Запорожье, находящемся под контролем киевского режима, прозвучали два мощных взрыва. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, местные жители услышали громкие звуки ночью 12 мая в 02:13. При этом чиновник отметил, что офис украинского президента Владимира Зеленского распространяет информацию о "спокойной" и "штатной" ситуации в городе.

"В Запорожье громко! Прозвучали два взрыва", — подтвердил Рогов в Telegram-канале.

Ранее в администрации Запорожской области заявили о срабатывании самодельного взрывного устройства на территории Мелитополя. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

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