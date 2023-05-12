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Рогов заявил, что в Мелитополе прозвучал громкий взрыв из-за сработавшего СВУ

1:01
Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о мощном взрыве на территории Мелитополя.

Рогов заявил, что в Мелитополе прозвучал громкий взрыв из-за сработавшего СВУ
Фото: Вадим Савицкий

По предварительным данным, в одном из мусорных баков сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Пока не уточняется, кто именно его разместил. Жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать. Однако взрывная волна выбила стёкла в ближайшем здании. Кроме того, повреждены несколько личных автомобилей.

"В Мелитополе громко! Сегодня около 6:50 на улице Шмидта прозвучал взрыв", — отметил Рогов в Telegram-канале.

Он добавил, что к месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее испанская газета El Mundo опубликовала карту направлений контрнаступления ВСУ. По информации издания, Киев готовит бросок на Мелитополь, Новую Каховку, Мариуполь, Сватово, Кременную и Луганск.

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"Скоро начнется": Где ждать наступление ВСУ? РОГОВ раскрыл планы врага
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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