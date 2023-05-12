Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о мощном взрыве на территории Мелитополя.
По предварительным данным, в одном из мусорных баков сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Пока не уточняется, кто именно его разместил. Жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать. Однако взрывная волна выбила стёкла в ближайшем здании. Кроме того, повреждены несколько личных автомобилей.
"В Мелитополе громко! Сегодня около 6:50 на улице Шмидта прозвучал взрыв", — отметил Рогов в Telegram-канале.
Он добавил, что к месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб.
Ранее испанская газета El Mundo опубликовала карту направлений контрнаступления ВСУ. По информации издания, Киев готовит бросок на Мелитополь, Новую Каховку, Мариуполь, Сватово, Кременную и Луганск.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.