Рогов заявил, что в Мелитополе прозвучал громкий взрыв из-за сработавшего СВУ

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о мощном взрыве на территории Мелитополя.

Фото: Вадим Савицкий

По предварительным данным, в одном из мусорных баков сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Пока не уточняется, кто именно его разместил. Жертв и пострадавших в результате ЧП удалось избежать. Однако взрывная волна выбила стёкла в ближайшем здании. Кроме того, повреждены несколько личных автомобилей.

"В Мелитополе громко! Сегодня около 6:50 на улице Шмидта прозвучал взрыв", — отметил Рогов в Telegram-канале.

Он добавил, что к месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Ранее испанская газета El Mundo опубликовала карту направлений контрнаступления ВСУ. По информации издания, Киев готовит бросок на Мелитополь, Новую Каховку, Мариуполь, Сватово, Кременную и Луганск.

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