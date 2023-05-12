Военкор Сладков: ВСУ нанесут главный удар по Токмаку на Запорожском направлении

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска активизировались на Запорожском направлении, а именно на восточном берегу Каховского водохранилища в районе Васильевки. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

Фото: Телеграм-канал Владимира Зеленского

Он отметил, что на данном участке противник наращивает огневые средства, наносит удары по позициям ВС РФ миномётами, самоходными артиллерийскими установки и реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Град". Кроме того, Сладков подчеркнул, что украинская штурмовая авиация также стала совершать больше вылетов.

"Говорят, обрабатывают подступы к нашим позициям. Возможно, для продвижения своей пехоты в обхват нашей группировки", — указал военкор в своём Telegram-канале.

Сладков считает, что ВСУ намерены нанести главный удар в этом районе по Токмаку. Однако настроение русских солдат боевое: есть желание "раздолбать" противника. Военкор подчеркнул, что многое зависит именно от настроя и решительности.

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