При контрнаступлении ВСУ используют тактику 2022 года во время боёв под Харьковом

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска активизировались сразу на нескольких направлениях. По последним данным, наибольшее число техники ВСУ задействовали в районе Запорожья и Харькова. Противник применяет тактику, которую уже использовал Киев во время наступления на Балаклею, Изюм и Купянск. Об этом заявили эксперты "Военного обозрения".

Фото: Mil.gov.ua

ВСУ действуют небольшими группами с тремя танками и боевыми машинами пехоты. Техника выдвигается после артобстрела позиций российской армии. Основная цель штурмовых сил противника состоит в том, чтобы занять плацдарм и удерживать его до подхода более крупных формирований.

Однако в этот раз ВСУ применяют боеприпасы с химическими веществами на Запорожском направлении. Российские войска активно используют артиллерию в регионе, чтобы "остудить пыл" неприятеля.

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