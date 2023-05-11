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При контрнаступлении ВСУ используют тактику 2022 года во время боёв под Харьковом

0:56
Силовые структуры

Украинские войска активизировались сразу на нескольких направлениях. По последним данным, наибольшее число техники ВСУ задействовали в районе Запорожья и Харькова. Противник применяет тактику, которую уже использовал Киев во время наступления на Балаклею, Изюм и Купянск. Об этом заявили эксперты "Военного обозрения". 

При контрнаступлении ВСУ используют тактику 2022 года во время боёв под Харьковом
Фото: Mil.gov.ua

ВСУ действуют небольшими группами с тремя танками и боевыми машинами пехоты. Техника выдвигается после артобстрела позиций российской армии. Основная цель штурмовых сил противника состоит в том, чтобы занять плацдарм и удерживать его до подхода более крупных формирований.

Однако в этот раз ВСУ применяют боеприпасы с химическими веществами на Запорожском направлении. Российские войска активно используют артиллерию в регионе, чтобы "остудить пыл" неприятеля. 

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас / Виктор Баранец
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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