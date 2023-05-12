Мужчина со взрывчаткой в грузовике на трассе, которая ведёт на Украину, попытался атаковать белорусских военных. Они задержали злоумышленника, подчеркнули власти.
О произошедшем в четверг, 11 мая, нападении рассказали в официальном Telegram-канале Минобороны Белоруссии. По его данным, предполагаемому преступнику 51 год.
"После нападения водитель попытался скрыться", — отметили представители ведомства.
В МО заявили, что военные не пострадали. Атаковавший их мужчина заподозрен в экстремизме, добавили в министерстве.
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