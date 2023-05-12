В Белоруссии водитель грузовика со взрывчаткой попытался напасть на военных

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мужчина со взрывчаткой в грузовике на трассе, которая ведёт на Украину, попытался атаковать белорусских военных. Они задержали злоумышленника, подчеркнули власти.

Фото: mil.ru

О произошедшем в четверг, 11 мая, нападении рассказали в официальном Telegram-канале Минобороны Белоруссии. По его данным, предполагаемому преступнику 51 год.

"После нападения водитель попытался скрыться", — отметили представители ведомства.

В МО заявили, что военные не пострадали. Атаковавший их мужчина заподозрен в экстремизме, добавили в министерстве.

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