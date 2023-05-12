Рогов заявил о формировании новой группировки боевых дронов в Запорожской области

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов проинформировал о создании новой группировки боевых беспилотников.

Фото: mil.ru

По его словам, на территории региона уже производят FPV-дроны, а также обучают операторов работать с ними. Он добавил, что Вооружённые силы РФ нуждаются в "толковых ребятах", которых готовы принять в бесплатную школу. На занятиях им объяснят, как правильно управлять беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

"Будет сформирована группировка боевых дронов", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Как пояснил чиновник, для осуществления контроля на Запорожском фронте требуется около 100 операторов БПЛА. Он также отметил, что Киев активно использует дроны на линии боевого соприкосновения, поэтому армия РФ должна подготовиться к достойному отражению атак противника.

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