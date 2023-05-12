Российские журналисты заявили, что в ночь на пятницу, 12 мая, системы противовоздушной обороны сбили над Белгородом крупный неопознанный объект.
О происшествии написали в Telegram-канале SHOT. Его источники сказали, что, предположительно, средства ПВО нейтрализовали ракету или беспилотник самолётного типа армии Украины. Например, речь может идти о БПЛА Mugin-5 Pro.
В СМИ добавили, что обломки аппарата исследуют эксперты. Российские власти пока не комментировали данные журналистов.
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