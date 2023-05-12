SHOT: системы ПВО могли сбить над Белгородом украинскую ракету или БПЛА самолётного типа

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты заявили, что в ночь на пятницу, 12 мая, системы противовоздушной обороны сбили над Белгородом крупный неопознанный объект.

О происшествии написали в Telegram-канале SHOT. Его источники сказали, что, предположительно, средства ПВО нейтрализовали ракету или беспилотник самолётного типа армии Украины. Например, речь может идти о БПЛА Mugin-5 Pro.

В СМИ добавили, что обломки аппарата исследуют эксперты. Российские власти пока не комментировали данные журналистов.