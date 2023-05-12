Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный впервые появился на публике после длительного исчезновения и дал интервью украинскому журналисту. Военачальник заявил о своих дальнейших планах.
Он сообщил, что собирается искоренять остатки советской армии в ВСУ.
"Советская армия жила в ВСУ долго и ещё там где-то есть отголоски. Но мои подчинённые знают: если я где-то найду представителя советской армии на какой либо должности — я долго разбираться не буду", — заявил главком.
Напомним, ранее появились слухи, что Залужного могли арестовать по приказу Зеленского или уничтожить российские военные.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.