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Главком ВСУ Валерий Залужный впервые появился на публике и сделал резкое заявление о планах

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Силовые структуры

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный впервые появился на публике после длительного исчезновения и дал интервью украинскому журналисту. Военачальник заявил о своих дальнейших планах.

Главком ВСУ Валерий Залужный впервые появился на публике и сделал резкое заявление о планах
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Он сообщил, что собирается искоренять остатки советской армии в ВСУ.

"Советская армия жила в ВСУ долго и ещё там где-то есть отголоски. Но мои подчинённые знают: если я где-то найду представителя советской армии на какой либо должности — я долго разбираться не буду", — заявил главком.

Напомним, ранее появились слухи, что Залужного могли арестовать по приказу Зеленского или уничтожить российские военные.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.

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