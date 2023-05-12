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Политолог Марков назвал три версии исчезновения генералов ВСУ Залужного и Сырского

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков изложил свои версии того, почему уже несколько дней не появляются на публике ни главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, ни командующий Сухопутных войск генерал Александр Сырский.

Политолог Марков назвал три версии исчезновения генералов ВСУ Залужного и Сырского
Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Эксперт отметил в своём Telegram-канале, что странным образом "пропали" высшие киевские военачальники после мощных ударов армии России по штабам ВСУ. И версии их пропажи выдвигаются разные.

"Многие считают, что они могут быть уничтожены или выведены из строя. Возможно, Зеленский скрывает их уничтожение, скрывает плохие новости", — предположил политолог.

По его мнению, возможен и другой вариант — генералы сидят глубоко в штабах, так как Зеленский запретил им пиариться перед наступлением.

Также может быть и сочетание первых двух версий. Кто-то из них уничтожен, а кто-то спрятался, добавил Марков.

"Исчезновение высших генералов ВСУ из публичного поля это очень необычно. И очень вероятно, что кто-то из них уничтожен", — заключил он.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.

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