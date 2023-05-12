РВ: попытка прорыва ВС Украины в ДНР завершилась кровавым провалом

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли 11 мая попытку прорыва позиций российских военных из 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Военкоры "Русской Весны" публикуют снятое с дрона видео кровавого разгрома украинских националистов.

Отмечается, что операторы беспилотников вовремя обнаружили выдвижение противника на бронетехнике. Огневое поражение по выявленной групповой цели было нанесено с помощью артиллерии.

ВСУ попытались эвакуировать остатки своей пехоты, однако попытка была пресечена с помощью ударных дронов. После этого бронетехника врага отступила, бросив солдат умирать под артиллерийским огнём.