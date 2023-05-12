Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) предприняли 11 мая попытку прорыва позиций российских военных из 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. Военкоры "Русской Весны" публикуют снятое с дрона видео кровавого разгрома украинских националистов.
Отмечается, что операторы беспилотников вовремя обнаружили выдвижение противника на бронетехнике. Огневое поражение по выявленной групповой цели было нанесено с помощью артиллерии.
ВСУ попытались эвакуировать остатки своей пехоты, однако попытка была пресечена с помощью ударных дронов. После этого бронетехника врага отступила, бросив солдат умирать под артиллерийским огнём.
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