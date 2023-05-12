Российские военные уничтожили танк Leopard в ходе отражения прорыва ВСУ под Соледаром

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Во вчерашнем наступлении украинских боевиков под Соледаром в ДНР участвовали немецкие танки "Леопард". Один из них уничтожили российские бойцы. Об этом рассказал офицер армии России, который воюет на этом направлении, сообщает военный эксперт Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.

Фото: live.warthunder.com

Офицер заявил, что ВСУ предприняли достаточно масштабные наступательные действия на их участке. Активно работала артиллерия противника. Пехота ВСУ атаковала позиции российских сил при поддержке бронетехники, в том числе в этом наступлении принимали участие поставленные Киеву странами НАТО танки Leopard.

Один из "Леопардов", по словам источника, подорвался на противотанковой мине в районе посёлка Зализнянское и потерял гусеницу.

Танк боевики попытались оттащить с помощью БМП, однако её сожгли бойцы из добровольческих отрядов "Невский" и "Ветераны" вместе с танком ручными противотанковыми гранатами.

Все атаки противника на Соледарском направлении были отбиты, заключил офицер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.