Во вчерашнем наступлении украинских боевиков под Соледаром в ДНР участвовали немецкие танки "Леопард". Один из них уничтожили российские бойцы. Об этом рассказал офицер армии России, который воюет на этом направлении, сообщает военный эксперт Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.
Офицер заявил, что ВСУ предприняли достаточно масштабные наступательные действия на их участке. Активно работала артиллерия противника. Пехота ВСУ атаковала позиции российских сил при поддержке бронетехники, в том числе в этом наступлении принимали участие поставленные Киеву странами НАТО танки Leopard.
Один из "Леопардов", по словам источника, подорвался на противотанковой мине в районе посёлка Зализнянское и потерял гусеницу.
Танк боевики попытались оттащить с помощью БМП, однако её сожгли бойцы из добровольческих отрядов "Невский" и "Ветераны" вместе с танком ручными противотанковыми гранатами.
Все атаки противника на Соледарском направлении были отбиты, заключил офицер.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.