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РВ: российские дроны "Герань" устроили огненный апокалипсис ВСУ в Хмельницком

Силовые структуры

Сегодня российские военные нанесли удар дронами "Герань" по объекту критической инфраструктуры Украины в городе Хмельницком, устроив противнику огненный апокалипсис. Взрыв был просто гигантский.

Новые кадры, которые показывают масштаб поражения, публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что из-за детонации хранившегося на складе ВСУ было остановлено движение поездов через район.

Множество зданий было повреждено в областном центре из-за других мощнейщих взрывов. Источники сообщают, что пожар бушует уже более полусуток, добавили авторы издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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