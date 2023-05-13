Сегодня российские военные нанесли удар дронами "Герань" по объекту критической инфраструктуры Украины в городе Хмельницком, устроив противнику огненный апокалипсис. Взрыв был просто гигантский.
Новые кадры, которые показывают масштаб поражения, публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что из-за детонации хранившегося на складе ВСУ было остановлено движение поездов через район.
Множество зданий было повреждено в областном центре из-за других мощнейщих взрывов. Источники сообщают, что пожар бушует уже более полусуток, добавили авторы издания.
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Некоторые украинские артистки выступают в России.