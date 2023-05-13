РВ: "Дорога смерти" под Артёмовском пополняется уничтоженной военной техникой ВС Украины

Вооружённые силы России продолжают активные военные действия в зоне спецоперации на Украине. Армия РФ уничтожает противника по всей линии фронта Донбасса. В Артёмовске (Бахмуте) идут ожесточённые сражения.

Военные ВС Украины показали новую кучу различной военной техники. Среди неё броневики, БМП и различные автомобили. Дорога в Бахмут через населённый пункт Красное (Ивановское) находится под огневым контролем нашей артиллерии. Военкоры "Русской Весны" опубликовали видеокадры дороги в Артёмовск.

Бахмут расположен к северу от Горловки. Он является важным транспортным узлом для снабжения украинских военных в Донбассе. За город уже продолжительное время идут ожесточённые бои.