РВ: появились новые кадры гигантского взрыва после удара "Герани" в Хмельницком

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети продолжают появляться новые кадры последствий удара российских военных беспилотниками "Герань" по объектам вооружённых сил Украины (ВСУ) в Хмельницком на Украине. Военкоры "Русской Весны" опубликовали ещё одно эпичное видео гигантского взрыва с другого ракурса, снятое с камеры наблюдения на крыше высотки.

На кадрах хорошо видно, что поражено несколько целей, кроме взорванного объекта видны два или три столба дыма. Также после взрыва в небо поднимается огромный "гриб".

Ранее появились кадры удара ВКС РФ по мосту через реку Снов в Черниговской области, через который в Россию проникали диверсионные группы.