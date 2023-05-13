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РВ: появились новые кадры гигантского взрыва после удара "Герани" в Хмельницком

0:43
Силовые структуры

В Сети продолжают появляться новые кадры последствий удара российских военных беспилотниками "Герань" по объектам вооружённых сил Украины (ВСУ) в Хмельницком на Украине. Военкоры "Русской Весны" опубликовали ещё одно эпичное видео гигантского взрыва с другого ракурса, снятое с камеры наблюдения на крыше высотки.

На кадрах хорошо видно, что поражено несколько целей, кроме взорванного объекта видны два или три столба дыма. Также после взрыва в небо поднимается огромный "гриб".

Ранее появились кадры удара ВКС РФ по мосту через реку Снов в Черниговской области, через который в Россию проникали диверсионные группы.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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