В Сети продолжают появляться новые кадры последствий удара российских военных беспилотниками "Герань" по объектам вооружённых сил Украины (ВСУ) в Хмельницком на Украине. Военкоры "Русской Весны" опубликовали ещё одно эпичное видео гигантского взрыва с другого ракурса, снятое с камеры наблюдения на крыше высотки.
На кадрах хорошо видно, что поражено несколько целей, кроме взорванного объекта видны два или три столба дыма. Также после взрыва в небо поднимается огромный "гриб".
Ранее появились кадры удара ВКС РФ по мосту через реку Снов в Черниговской области, через который в Россию проникали диверсионные группы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Некоторые украинские артистки выступают в России.