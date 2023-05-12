ВКС РФ нанесли удар по мосту через реку Снов, по которому спецназ ГУР засылал диверсантов в Россию

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская авиация нанесла удар по мосту через реку Снов в Черниговской области, через который Главное управление разведки (ГУР) Украины засылало диверсионные группы в Россию. Видео поражения объекта публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что мост в приграничном районе у села Карповичи противник использовал для переброски ДРГ в близлежащую Брянскую область, не раз пытаясь атаковать сёла и погранпосты.

Ранее также авиаударом был уничтожен мост через реку Судость, который ВСУ использовали для аналогичных целей.