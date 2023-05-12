Российская авиация нанесла удар по мосту через реку Снов в Черниговской области, через который Главное управление разведки (ГУР) Украины засылало диверсионные группы в Россию. Видео поражения объекта публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что мост в приграничном районе у села Карповичи противник использовал для переброски ДРГ в близлежащую Брянскую область, не раз пытаясь атаковать сёла и погранпосты.
Ранее также авиаударом был уничтожен мост через реку Судость, который ВСУ использовали для аналогичных целей.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.