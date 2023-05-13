На Украине уничтожены гигантские склады с боеприпасами НАТО. Это признал экс-советник Порошенко и военный пропагадист Юрий Касьянов, пишут военкоры "Русской Весны".
"Когда же мы перестанем, наконец, складывать все яйца в одну корзину?… Как в Павлограде и Хмельницком…" — заявил Касьянов.
Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, который находится сейчас с визитом в Италии, попросит ещё. Поэтому, по мнению эксперта, нет ничего страшного.
Очевидцы также рассказали, что мощных взрывов было около 10.
Ранее в Сети стали появляться видео чудовищного взрыва после утреннего удара дронами "Герань" по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницком.
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