РВ: в Павлограде и Хмельницком уничтожены гигантские склады с боеприпасами НАТО

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине уничтожены гигантские склады с боеприпасами НАТО. Это признал экс-советник Порошенко и военный пропагадист Юрий Касьянов, пишут военкоры "Русской Весны".

"Когда же мы перестанем, наконец, складывать все яйца в одну корзину?… Как в Павлограде и Хмельницком…" — заявил Касьянов.

Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, который находится сейчас с визитом в Италии, попросит ещё. Поэтому, по мнению эксперта, нет ничего страшного.

Очевидцы также рассказали, что мощных взрывов было около 10.

Ранее в Сети стали появляться видео чудовищного взрыва после утреннего удара дронами "Герань" по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницком.