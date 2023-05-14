РВ: страны преодолели порог для начала ядерной войны

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На данный момент психологический барьер для начала ядерной войны уже преодолён. Об этом пишут обозреватели "Русской Весны".

Фото: Midjouney: Nuclear war, cosmos view

По их мнению, если государство подвергается угрозе захвата или уничтожения, то оно может применить ядерное оружие. Серьёзная угроза для страны может оправдать его применение. Однако не следует думать, что ограниченная ядерная атака не приведёт к глобальному конфликту.

Российской Федерации нечего терять, в то время как Соединённые Штаты и Евросоюз боятся такого развития событий. Некоторые эксперты считают, что ядерные удары малой мощности, нанесённые по любой стране ЕС, не вызовут ответных действий.

Особое внимание обозреватели уделяют тому факту, что только у президента РФ Владимира Путина достаточно терпения, чтобы не применять ядерное оружие. Некоторые эксперты считают, что именно он является гарантом существования западных государств.

"И за ним вся Россия, которая может обратить весь мир в труху, потому что ей не нужен этот мир без России", — заключили обозреватели.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.