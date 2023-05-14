Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Сети призвали Зеленского уйти в отставку после его слов о Путине: "Это катастрофа"
Двигатель автомобиля нужно мыть осторожно
Эндокринолог Павлова назвала способ приготовления еды, который поможет похудеть
Топ-6 весенних цветов, которые подойдут для садоводов
Доктор Дайсаку Масуда заявил о способности рыбных консервов укреплять сосуды
Пророссийского экс-мэра Риги Ушакова подозревают в хищении 10 млн евро из горсовета
Онколог Вахабова назвала пять типов людей, попадающих в группу риска развития рака
Профессор Качалов: в России можно приватизировать десятую часть госпредприятий
Ходаковский заявил, что у ВС Украины появилась возможность расширить зону своего действия

РВ: страны преодолели порог для начала ядерной войны

1:10
Силовые структуры

На данный момент психологический барьер для начала ядерной войны уже преодолён. Об этом пишут обозреватели "Русской Весны".

РВ: страны преодолели порог для начала ядерной войны
Фото: Midjouney: Nuclear war, cosmos view

По их мнению, если государство подвергается угрозе захвата или уничтожения, то оно может применить ядерное оружие. Серьёзная угроза для страны может оправдать его применение. Однако не следует думать, что ограниченная ядерная атака не приведёт к глобальному конфликту.

Российской Федерации нечего терять, в то время как Соединённые Штаты и Евросоюз боятся такого развития событий. Некоторые эксперты считают, что ядерные удары малой мощности, нанесённые по любой стране ЕС, не вызовут ответных действий.

Особое внимание обозреватели уделяют тому факту, что только у президента РФ Владимира Путина достаточно терпения, чтобы не применять ядерное оружие. Некоторые эксперты считают, что именно он является гарантом существования западных государств.

"И за ним вся Россия, которая может обратить весь мир в труху, потому что ей не нужен этот мир без России", — заключили обозреватели.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ядерная война: варианты событий и механизмы контроля.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Кремль поставил Лондон на счётчик после предпоследнего предупреждения Путина

Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.

МК: Кремль поставил Лондон на счётчик после предупреждения Путина
"РВ": ВСУ устроили засаду на авиагруппу из-за массированных ударов ВКС РФ "умными бомбами"
Стало понятно, почему ВСУ устроили засаду на авиагруппу ВКС РФ в Брянской области
Штурмовики ВС РФ до ужаса напугали боевиков ВСУ в Марьинке
Боевики ВСУ заявили о жестоком убийстве сослуживца командиром бригады
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Черноморский флот выступает одним из важнейших козырей России
Командир "Ахмата": русские, вы государствообразующие, рожайте! Иначе вымрете!
Четыре версии крушений вертолёта Ми-8 и бомбардировщика Су-34 назвал эксперт
Четыре версии крушений вертолёта Ми-8 и бомбардировщика Су-34 назвал эксперт
Последние материалы
Онколог Вахабова назвала пять типов людей, попадающих в группу риска развития рака
Профессор Качалов: в России можно приватизировать десятую часть госпредприятий
Ходаковский заявил, что у ВС Украины появилась возможность расширить зону своего действия
СБУ набирает тысячи укрианцев в мошеннические колл-центры
Эксперт Рожин показал кадры результата удара ВКС РФ по складу в военной части ВСУ в Хмельницком
Полковник Матвийчук: РФ хватит одного "Кинжала", чтобы к чёртовой матери снести Лондон и Storm Shadow
Власти Харькова: в результате атаки ВКС РФ повреждён объект транспортной инфраструктуры
РИА Новости: на Евровидении-2023 Украина пыталась обмануть Запад
В ГД РФ предложили организовать для бойцов СВО пожизненное бесплатное лечение
Табак приносит пользу в ремонте автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников