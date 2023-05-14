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Спикер ВВС Украины Игнат дал уклончивый ответ на вопрос о применении британских ракет Storm Shadow по территории России

1:02
Силовые структуры

Советник командования украинских ВВС Юрий Игнат дал ответ на вопрос журналистов о том, применил ли уже Киев британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.

Спикер ВВС Украины Игнат дал уклончивый ответ на вопрос о применении британских ракет Storm Shadow по территории России
Фото: https://t.me/defenseexpress_ua/3237

Однако ответ Игната прозвучал невнятно и неконкретно.

Журналисты спросили у спикера ВВС Украины, проинформируют ли киевские власти своих граждан о факте применения ракет Storm Shadow, или же они и жители других стран "увидят результаты их действия".

"Вопрос с ракетами решен, все уже продумано", — сказал Игнат в эфире телеканала "Рада", не ответив при этом ничего конкретного.

"Думаю, вы правы", — добавил он, отвечая на вторую часть вопроса.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали о нанесении 12 мая авиацией ВСУ удара по Луганску британскими ракетами Storm Shadow. Российские истребители ликвидировали самолёты, из которых были выпущены эти ракеты.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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