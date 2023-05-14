Полковник Матвийчук: РФ хватит одного "Кинжала", чтобы к чёртовой матери снести Лондон и Storm Shadow

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Это британцам нужно "трястись от страха", а не российским солдатам из-за поставок Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, России хватит одного "Кинжала", чтобы "снести к чёртовой матери" весь Лондон.

Фото: Военные и коммерческие технологии

Ранее британские СМИ заявили, что российские военные и солдаты в зоне СВО должны "трястись от страха" из-за ракет Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву.

"Британцам нужно трястись, а не нашим солдатам. России хватит одного "Кинжала", чтобы к чёртовой матери снести Лондон со всеми потрохами. Плюс Великобритания — это остров, он зависит от подводной телекоммуникационной сети, с которой могут покончить несколько водолазов", — заявил полковник "ПолитРоссии".

Как подчеркнул российский военный, Британии стоило бы пересмотреть свои антироссийские взгляды и понять, к какой катастрофе может привести их игра с Украиной.

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